Antalya'da Doktor Çiftin Düğünü - Son Dakika
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Antalya'da Doktor Çiftin Düğünü

Antalya\'da Doktor Çiftin Düğünü
28.06.2026 12:32
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Ali ve Evin Güneş'in kızları Şaheste ile Mustafa ve Aysel Ünal'ın oğlu Yusuf evlendi.

Antalya'da turizmci iş insanı Ali Güneş ile eşi Evin Güneş'in doktor kızları Şaheste Özen Güneş, Aysel ve Mustafa Ünal çiftinin doktor oğulları Yusuf Ünal ile dünyaevine girdi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen düğün törenine iş dünyası, akademi ve sağlık camiasından isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Güneş ve Ünal aileleri, davetlileri kapıda karşıladı. Kır düğünü konseptiyle hazırlanan alana alkışlar eşliğinde giriş yapan çift, nikah töreninin ardından "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Nikah memuru, aile cüzdanını geline takdim etti.

İlk dans sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi geceye renk kattı.

Düğünde sahne alan sanatçılar Funda Arar ve Kubat, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik ziyafeti sundu. Pasta kesiminin ardından her iki sanatçı da aileleri tebrik ederek genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

Gelinin, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi doktor olarak görev yaptığı, aynı üniversiteden mezun olan damat Yusuf Ünal'ın ise Manavgat'ta özel bir kliniğinin bulunduğu öğrenildi.

Düğün töreni, ailelerin ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Doktor Çiftin Düğünü - Son Dakika

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