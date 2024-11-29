Antalya\'da Dolandırıcı Tutuklandı

Güncel

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, müşteki Z.S.K. ve Ü.H, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis yaptığı çalışmada Z.S.K'nin 205 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar parasını alan kişinin M.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheli M.Ö. aynı yöntemle müşteki Ü.H'nin de 200 bin lirasını alacağı sırada polislerce yakalandı.

M.Ö'nün, İstanbul, Tunceli ve İzmir il emniyet müdürlüklerine müracaatta bulunan 5 müştekinin de benzer yöntemlerle 4 milyon 109 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve nakit parasının alınması olayına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.Ö, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.