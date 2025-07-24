Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

24.07.2025 16:41
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Beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüpheli, Antalya merkezli 4 ilde yakalandı.

ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen vatandaşların internet ortamında buldukları telefon numarasını aradıkları, 850'li hatlar üzerinden kendisini yetkili servis olarak tanıtan kişilerle görüştükleri, bu kişilerin vatandaşların ikametine kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtarak geldikleri, beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle sözde rapor düzenledikleri, farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırarak hiçbir hizmet vermeden dolandırıcılık yaptıkları iddiaları üzerine çalışma başlattı.

6 MİLYON LİRA MENFAAT

Şüphelilerin, kentte 16 olaya karıştıkları, banka hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde 6 milyon TL maddi menfaat elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheliden 10'u kakalandı. 2 şüphelinin de cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kentte sözde çağrı merkezi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada; 10 adet bilgisayar kasası, 5 adet diz üstü bilgisayar, müştekileri aramada kullandıkları konuşma metinleri, müşteki bilgilerinin bulunduğu not kağıtları, belgeler, cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Haber- kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Beyaz Eşya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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