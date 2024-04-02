Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişileri kendilerini "savcı", "hakim" ve "polis" olarak tanıtıp 6 müştekiyi aynı yöntemle 17 milyon 900 bin lira para ve ziynet eşyalarının dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Antalya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Antalya'da 1, Şanlıurfa'da 7 kişi olmak üzere olayları organize eden şahısların da arasında bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
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