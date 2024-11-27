Antalya\'da Dönüş Yasağına Rağmen Meydana Gelen Trafik Kazası

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ANTALYA'da 'dönülmez' tabelasına rağmen sürücüsünün dönüş yaptığı minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Yan yatan minibüsteki 2 kişi ile şoka giren hafif ticari aracın sürücüsü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet K. kullandığı 07 ZY 0710 plakalı minibüsüyle yasak olan noktadan dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada Sevda C. ise 07 BPA 079 plakalı aracıyla hatalı dönüş yapan minibüse çarptı. Minibüs yan yatarken, araçta bulunan Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sıkıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Sevda C.'yi çıkaran vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise müdahale ederek araçta sıkışan sürücü Mehmet K. ve yolcuyu çıkarttı. Yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıkan 2 kişi ile diğer aracın sürücü Sevda C. kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,