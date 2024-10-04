Antalya\'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklara özel etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan ve 122 türden 1400'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, hayvanlarla vakit geçirdi. Etkinliğe katılan çocuklar, hayvanları severek onlarla fotoğraf çektirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda halat çekme ve yüz boyama gibi aktiviteler çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın sahne performansı etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Düzenlenen etkinlikte çocuklara hayvanlara karşı duyarlı bireyler olmaları amacıyla hayvan sevgisi anlatıldı.