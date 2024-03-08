Antalya\'da Dünya Kadınlar Günü Spor Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünya Kadınlar Günü Spor Etkinliği" gerçekleştirildi.
Organizasyona katılan sporcular Kaleiçi Marina'dan Konyaaltı sahiline kadar çeşitli su sporu etkinliği yaptı.
Çocuk ve yetişkinlerin birlikte katıldığı etkinlikte sporcular, kano, yelken ve paddle board gibi su sporlarıyla sahile kadar kürek çekti.
Kadın sporcu olarak organizasyonda olmaktan memnun olduğunu belirten Ceyda Topuz, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gücümüzü göstereceğimiz için çok mutluyum." dedi.
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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir şahsın evinde 75 adet sikke ve 31 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince Sivas ve Yozgat illerinde 500 ihtiyaç sahibine iftar yemeği ikramında bulunacak. Program kapsamında her gün belirlenen kişiler, özel masalara yerleştirilerek özenle seçilmiş iftar menülerinden faydalanacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüccar ve esnafa teşekkür etti.
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Hatay'da depremzede kadınları ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aydın, çiçekler ve hijyen malzemeleriyle dolu kutuları kadınlara dağıttı ve moral verdi. Depremzede kadınlar, unuttuklarını belirtirken bazıları ise hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aydın, tüm kadınların gününü kutlayarak, acıların bir daha yaşanmamasını diledi.
Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar' konulu bir panel düzenledi. Panelde, Bandırmalı kadınlar erkek işi olarak nitelendirilen mesleklerdeki deneyimlerini paylaştılar.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Datça ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk kadın subayı olan 86 yaşındaki Emekli Muhabere Albay İnci Arcan'ı ziyaret etti. İnci Arcan, Kara Harp Okulu mezunu olarak Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde görev yapmış ve birçok alanda ödül almıştır. Ziyaret sırasında İnci Arcan'a çeşitli hediyeler verilmiştir.
21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi' çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik uyarı işaretleri, sürüş kuralları ve güvenli araç kullanma konuları ele alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi. Pınarbaşı Solaklar Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen faaliyet sırasında kadın jandarmalar, seyir halinde olan kadın vatandaşlara günlerini kutlayarak karanfil hediye etti. Vatandaşlar da jandarma personeline teşekkürlerini iletti.
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