Muratpaşa Belediyesi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

03.03.2026 12:03  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde çağdaş sanatın hafıza ve mekan kavramlarını ele alan 'Durmadan, Hatırlamaya Koşmak' sergisini açıyor. Sergi, 6 Mart Cuma günü saat 16.00'da kapılarını ziyaretçilere açacak ve 6 Nisan'a kadar sürecek.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde çağdaş sanatın hafıza, bilinçaltı ve mekan kavramlarını merkeze alan "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Mart Cuma günü saat 16.00'da açılacak sergi, hafızanın kırılgan ve dönüşken doğasını farklı sanat disiplinleri aracılığıyla keşfetmeyi hedef alıyor.

Küratörlüğünü Şebnem Bahar'ın üstlendiği "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi, hafızayı sabit ve düzenli bir arşiv olarak değil, parçalanan, eksilen ve her seferinde yeniden kurulan bir süreç olarak ele alıyor. Sergi, bireysel ve kolektif hafızanın katmanlarını görünür kılarak izleyiciyi "Hatırlamak gerçekten bir geri dönüş müdür, yoksa her seferinde yeniden kurulan bir eşik mi?" sorusuyla geçmiş ile bugün arasında düşünmeye davet ediyor.

Sergide yer alan sanatçılar, kişisel ve kolektif hafıza arasındaki geçirgen eşik üzerine üretimler sunuyor. Kardelen Semerci, kolajlarında parçalanmış imgeleri yeniden kurarak geçmişin sabitliğini sorgularken kırığın içinde oluşan anlamı görünür kılıyor. Gülden Ataman, yerleştirme, fotoğraf ve video çalışmalarında karşılaşma anları üzerinden bilinç ile bilinçdışı arasındaki geçişi araştırıyor. Ayşegül Yapar ise tekrar ve süre kavramları etrafında şekillenen üretimlerinde yüzeyi, bedensel hareketin ve hafızanın maddi izi olarak ele alıyor.

Sergi, 6 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyaretçiye açık olacak.

Kaynak: ANKA

Türkan Şoray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, 'Durmadan, Hatırlamaya Koşmak' Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:26:59. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.