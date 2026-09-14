Antalya'da eğitim yılının ilk günü 440 okul servis aracı denetlendi
Antalya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 440 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Öğrencilerin güvenli ulaşımı için denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.
Antalya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde 440 okul servis aracı denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde 440 okul servis aracı ve sürücüleri kontrol edildi.
Ekiplerin, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve kontrollerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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