Antalya'da Elektrik Kıvılcımı Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Elektrik Kıvılcımı Yangın Çıkardı

21.08.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'de elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu, itfaiye müdahale etti.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, yol kenarındaki otluk alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki dükkanların malzemelerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bazı iş yeri sahiplerinin malzemeleri zarar gördü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, yol kenarındaki otları tutuşturdu. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerinin malzemelerine sıçradı. Ahşap, plastik ve çeşitli malzemeler alevlere teslim oldu.

'İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ'

Yangını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yoğun çaba sonucunda alevler iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

'ÜÇÜNCÜ KEZ OLUYOR, ÖNLEM ALINSIN'

Yangına tanık olan mahalle sakini Yasin Küçükalev, bölgede sürekli aynı sorunun yaşandığını belirterek "Bu elektrik tellerinden dolayı yangın çıkıyor, kuru otlar yanıyor. Temizlenmesi lazım buraların, yoksa bu ateşin ve yangının önüne geçilemeyecek. Elektrik direklerinde bakımsızlık var ya da telleri doğru düzgün takmıyorlar. Bir gevşeklik var orada, kaçak oluşuyor ve aşağıya kıvılcım atıyor. Bu üçüncü yangın oldu burada. Bunu önlemeleri gerekiyor artık, daha fazla seralar yanmasın. Burada çiftçilerin seraları var. Böyle olmaz, daha kötü yangınlar olabilir, can ve mal kaybı yaşanabilir. Sürekli bu mahallede bu yüzden elektrikler kesiliyor. Bu sorunun çözülmesi lazım" dedi.

'ELEKTRİK TELLERİNİN KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Yangının yaşandığı bölgenin çevresinde tarım alanları ve seralar bulunduğunu belirten Küçükalev, "Rüzgar biraz daha şiddetli olsaydı, alevler seralara da sıçrayabilirdi. Bu kez sadece malzeme yandı ama bir dahaki sefer can kaybı yaşanabilir. Biz her an korku içinde yaşıyoruz. Yetkililerin gelip buradaki elektrik direklerini ve telleri kontrol etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yangının neden olduğu maddi hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Kepez, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Elektrik Kıvılcımı Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:21:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Elektrik Kıvılcımı Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.