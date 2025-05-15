Antalya'da Engelli Bireylere Temsili Askerlik Uğurlaması

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere, davul-zurna ile uğurlama töreni düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker uğurlaması töreni gerçekleştirdi. Törenine, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylerin aileleri ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, davul-zurna eşliğinde oynadı. Uğurlama törenine bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylerin ellerine kına da yakıldı. Engelli bireyler bir süre daha davul-zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, bir günlük askerlik görevlerine yerine getirmek üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na uğurlandı. Başkan Danışmanı Mehmet Karavural ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylere cep harçlıklarını vererek, alkışlarla uğurladı.

"1 günlüğüne de olsa gururla yerine getirecek"

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, engelli bireylerin hayatın her alanında olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimiz askerlikte de var olduklarını gösteriyorlar. Belki bu sembolik bir program ama içeriği çok derin. Bugün buradan uğurlayacağımız arkadaşlarımız vatan görevini 1 günlüğüne de olsa gururla yerine getirecek" dedi.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Temsili askerlik görevine uğurlanan Barış Fındık'ın annesi Nurten Koç, "Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı. Defalarca 'Anne kına yakacak mıyız? Askerliğe gidecek miyim? diye sordu. Çok büyük bir hevesi var. Çok mutlu ve gururluyum. Bizlere bu anlamlı günü yaşatan Büyükşehir Belediyemize ve Muhittin Başkan'a teşekkür ederim" sözleriyle duygularını ifade etti.