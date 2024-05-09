Antalya\'da Engelliler Haftası etkinliğinde görme engellilerle empati yürüyüşü yapıldı

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Antalya'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bazı katılımcılar farkındalık oluşturmak için gözlerine siyah bant takarak görme engellilerle yürüyüş yaptı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Keller Williams Talya işbirliğiyle Konyaaltı ilçesindeki Hayat Park'ta "empati ve farkındalık" etkinliği düzenlendi.

Farkındalık oluşturmak ve görme engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte siyah göz bandı takan katılımcılar, görme engelli vatandaşlarla park içinde yürüdü.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Bakanı Özgür Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Koca, "Bugün burada bizim hissettiğimiz, yaşadığımız sıkıntıları bir nebze olsun yaşayabilmek adına siyah bant taktılar, gözlerini kapattılar ve yürüyüş yaptılar. İyi bir empati örneği, kesinlikle son derece verimli bir empati çalışması oldu. Yanımızda olmaları, sesimizi duyurmaları, bir arada olmak paha biçilemez, anlatılmaz bir duygu. " dedi.