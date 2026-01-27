Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Engelsiz Kent Yolunda Güçlü Adımlar

(ANTALYA)- Antalya'da engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kent yaşamına tam, eşit ve bağımsız katılımını amaçlayan çalışmalar, somut başarılarla taçlanmaya devam ediyor. Erişilebilirlik standartlarını eksiksiz şekilde karşılayan kurum ve kuruluşlara, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen törende "Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi. Törende, hayata geçirdiği örnek uygulamalarla dikkati çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, erişilebilir kent vizyonunun öncü kurumları arasında yer aldı.

Antalya Valiliği Başkanlığı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen erişilebilirlik izleme ve denetleme çalışmaları kapsamında il genelinde bugüne kadar 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Yapılan son denetimler sonucunda belge almaya hak kazanan 6 ayrı kurum ve kuruluşa, 13 adet Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi takdim edildi. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen törende, Büyükşehir Belediyesi'ne ait CAF marka 107 no'lu raylı sistem taşıma aracı, erişilebilirlik kriterlerini başarıyla yerine getirerek belge almaya hak kazanan örnek uygulamalar arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sertifika sayısı 28'e yükseldi

Büyükşehir Belediyesi adına Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek tarafından teslim alınırken, törende Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olan Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural da yer aldı. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerinin aldığı Uluslararası Erişilebilirlik Sertifikası sayısı 28'e yükseldi.

Ulaşımda engelsiz ve güvenli yolculuk

Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilirlik alanında kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalar, yalnızca ulusal değil uluslararası düzeyde de takdir görüyor. Raylı sistem araçlarında engelli bireylerin güvenli, konforlu ve bağımsız şekilde seyahat edebilmesini sağlayan düzenlemeler, kentte herkes için eşit ulaşım hedefinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.