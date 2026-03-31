Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 19 İlçede En Az Bir Noktada "Erişilebilirlik Belgesi" Hedefi - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 19 İlçede En Az Bir Noktada "Erişilebilirlik Belgesi" Hedefi

31.03.2026 11:46  Güncelleme: 12:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na kadar 19 ilçede erişilebilir alanlar oluşturmayı amaçlayan bir seferberlik başlattı. Kamu binaları ve parklar gibi noktaların 'Erişilebilirlik Belgesi' alması hedefleniyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na kadar 19 ilçede; kamu binaları, parklar, caddeler, kavşaklar ve duraklar gibi alanlarda en az bir noktaya "Erişilebilirlik Belgesi" kazandırmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran projeler üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ana hizmet binasında, 19 ilçede "Erişilebilirlik Belgesi" alınmasına yönelik erişilebilirlik seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. Çalışmayla kent genelinde erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon üyeleri ile teknik sorumlular, 19 ilçe yetkilileri katıldı. Toplantıda Antalya'nın19 ilçesinin her birinde kamu binası, park, bahçe, cadde, kavşak, durak gibi en az bir noktanın "Erişilebilirlik Belgesi" almasını hedefleyen bir çalışma başlatılması planlandı.

Belge almaya hak kazanan noktalara erişebilirlilik belgeleri verilecek

Çalışmaların denetim ve belgelendirme süreci Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yürütülecek. İlçe belediyelerinde yapılacak saha çalışmalarının teknik takibi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sağlanacak. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sonunda, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde düzenlenecek törenle, belge almaya hak kazanan noktalara erişebilirlilik belgeleri takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 19 İlçede En Az Bir Noktada 'Erişilebilirlik Belgesi' Hedefi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 19 İlçede En Az Bir Noktada "Erişilebilirlik Belgesi" Hedefi - Son Dakika
