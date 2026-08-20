Antalya'da Eşit Kusurlu Boşanma Kararı - Son Dakika
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Antalya'da Eşit Kusurlu Boşanma Kararı

Antalya\'da Eşit Kusurlu Boşanma Kararı
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Antalya'da boşanma davasında her iki taraf eşit kusurlu kabul edilip, çocukların velayeti anneye verildi.

ANTALYA'da yaşayan S.İ. ile kocası Ş.İ., evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından karşılıklı çekişmeli boşanma davası açtı. Mahkeme, erkek eş hakkındaki yasaklı madde kullanımı iddiası ile kadın eşe yöneltilen evin dağınık olduğu ve hakaret ettiği yönündeki iddiaları değerlendirerek, tarafları eşit kusurlu kabul etti.

Antalya'da 2024 yılında açılan çekişmeli boşanma davasının yargılama sürecinde, S.İ. ile Ş.İ. evlilik boyunca yaşadıkları sorunları ve birbirlerine yönelik iddiaları mahkemeye sundu. Mahkeme, Ş.İ. hakkında ileri sürülen uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile S.İ.'ye yöneltilen evin dağınık olduğu ve hakaret ettiği yönündeki iddiaları değerlendirerek, tarafları eşit kusurlu kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Kararda ayrıca 2 çocuğun velayetinin anne S.İ.'ye verilmesine hükmedildi. Kararın ardından S.İ.'nin avukatı Senar Furkan Başak, kusur tespiti ile nafaka ve tazminat yönünden istinaf başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

ERKEK EŞ İÇİN YASAKLI MADDE İDDİASI

S.İ.'nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin 2024 yılında boşanma talebiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Taraflar karşılıklı olarak çekişmeli boşanma davaları açtı. Müvekkilime yöneltilen iddialar hakaret suçlamasına ilişkindir. Ancak bu iddiaların tamamı yalnızca tanık beyanlarına dayanmaktadır. Tanık beyanları yanlı veya kendi içinde çelişkili olabilmektedir. Evde sürekli küçük çocuklar bulunmasına rağmen karşı tarafın yasaklı madde kullandığına ilişkin videolar, fotoğraflar ve bu maddelerin kullanımına ilişkin aparatlar ile diğer delillerin tamamını mahkemeye sunduk" dedi.

'EVİN DAĞINIKLIĞINI DELİL OLARAK SUNMUŞ'

Mahkeme heyetinin kararını değerlendiren Avukat Başak, "Mahkeme her iki tarafı da eşit kusurlu kabul etti. Müvekkilim, iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadın. Evin ekonomisine katkı sağlayabilmek için el işleri yaparak gelir elde etmeye çalışıyor. Erkek eş ise evin dağınık halinin fotoğraflarını çekerek bunları mahkemeye delil olarak sundu. Oysa eşler, evlilik birliği içerisinde ortak yükümlülüklere sahiptir. 2 çocuklu bir evin her an toplu olması beklenemez. Bu sorumluluklara ortak olmak yerine, evin dağınıklığını fotoğraflayıp kusur olarak ileri sürmeye çalışması kanaatimizce doğru bir yaklaşım değildir. Bunları fotoğraflamak yerine evin toplanmasına katkı sağlayabilirdi. Mahkemenin tarafları eşit kusurlu kabul etmesi bizi gerçekten şaşırtmıştır" diye konuştu.

NAFAKA MİKTARI İSTİNAFA TAŞINDI

Mahkemenin İ.S. lehine aylık 2 bin TL yoksulluk nafakası, müşterek çocukların her biri için aylık 4'er bin TL iştirak nafakasına hükmettiğini kaydeden Avukat Başak, belirlenen nafaka miktarlarının yetersiz olduğunu, maddi ve manevi tazminat taleplerinin de reddedildiğini belirterek, bu hususların tamamına ilişkin istinaf başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eşit Kusurlu Boşanma Kararı - Son Dakika

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