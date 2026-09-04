Antalya'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor

Antalya\'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üç yıldır uyguladığı evde hemodiyaliz hizmeti sayesinde hasta Ahmet Cengiz, hastaneye gitme zorunluluğu olmadan tedavisini evinde sürdürüyor. Başhekim Orhan Aras, sistemin hastalara sosyal hayatlarında zaman kazandırdığını ve hastane bağımlılığını azalttığını belirtti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesince kentte 3 yıldır uygulanan evde hemodiyaliz hizmeti, haftanın büyük bölümünü hastanede geçirmek zorunda kalan böbrek hastalarına konforlu ve zaman kazandıran alternatif sunuyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras ve evde hemodiyaliz ekibi, hastane bünyesinde takip edilen, evde hemodiyaliz hizmeti alan hastalardan Ahmet Cengiz'i ziyaret etti.

Aras, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının hastaların hastane ortamından uzaklaşıp özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu hizmeti hastanın normal yaşantısına entegre etmeyi hedeflediklerini belirten Aras, sistemin evde diyalize uygun hastalara verilebildiğini dile getirdi.

Hizmetin uygulanabilmesi için hastanın genç, yaşlı olmasından ziyade bu işi yönetebilecek bir ekiple kombine olması gerektiğini anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Bu konuda biz de şanslıyız Ahmet de şanslı. Yoksa bu işi belki annesi babası yapacaktı, onlara bağımlı olacaktı. Ama Ahmet her aşamasını kendi yapıyor. Yaklaşık 3 yıldır hastanemiz tarafından evde diyaliz uygulanıyor. Yakın bir şekilde takip ediliyor hastalar. Gece gündüz elimizden geldiğince hastaların her türlü sorunları giderilmeye çalışılıyor. Hastalar da mutlu. Sosyal hayatlarına daha efektif bir şekilde devam edebiliyorlar ve hastane bağımlılığı biraz daha ortadan kalkıyor. Her hasta için uygun değil. Hastanın hastalığından öte sistemi adapte edebilmesiyle aslında ilişkili. Sistem hastanın ailesine veya kendisine entegre edilemeyecekse tıbbi olarak kötü sonuçlar elde edilme ihtimalinden dolayı yapmak çok mantıklı değil. Amacımız hastayı sisteme entegre etmekten ziyade tedaviyi hastaya entegre etmek."

Aras, ekiplerin belirli aralıklarla hastaları ziyaret ettiğini kaydetti.

"Hastaneye gidip gelme ve belirli saatlerde orada olma zorunluluğumuz yok"

Diyaliz hastası Ahmet Cengiz de 2020'de Tip 1 diyabete bağlı böbrek iflasının gerçekleştiğini söyledi.

Süreç sonrasında hemodiyalizle tanıştığını anlatan Cengiz, bir müddet hastanede tedavisinin devam ettiğini, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teorik, uygulamalı ve simülasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayarak evde hemodiyaliz hizmetine başladığını ifade etti.

Kendi ev ortamında olduğu için psikolojik olarak daha rahat hissettiğini aktaran Cengiz, "Hastaneye gidip gelme ve belirli saatlerde orada olma zorunluluğumuz yok. Çalışma şartlarımıza ya da yaşam şartlarımıza göre saatlerimizi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Tedaviyi görür görmez tekrar evimizde olup istirahat etmek, ulaşım konusunda da bizi sıkıntıdan kurtarmış oluyor." diye konuştu.

Cengiz, bu hizmetin hastaların sağlığı açısından daha iyi ve rahat olduğunu belirterek, hastanenin ve ekiplerin evde hemodiyalizde çok başarılı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Cengiz, Hastane, Antalya, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York’ta hayatını kaybetti Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York'ta hayatını kaybetti
Dünyanın gözü orada Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar Dünyanın gözü orada! Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar

14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 14:59:14. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement