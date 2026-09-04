Antalya\'da evde hemodiyaliz hizmeti böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesince kentte 3 yıldır uygulanan evde hemodiyaliz hizmeti, haftanın büyük bölümünü hastanede geçirmek zorunda kalan böbrek hastalarına konforlu ve zaman kazandıran alternatif sunuyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras ve evde hemodiyaliz ekibi, hastane bünyesinde takip edilen, evde hemodiyaliz hizmeti alan hastalardan Ahmet Cengiz'i ziyaret etti.

Aras, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının hastaların hastane ortamından uzaklaşıp özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu hizmeti hastanın normal yaşantısına entegre etmeyi hedeflediklerini belirten Aras, sistemin evde diyalize uygun hastalara verilebildiğini dile getirdi.

Hizmetin uygulanabilmesi için hastanın genç, yaşlı olmasından ziyade bu işi yönetebilecek bir ekiple kombine olması gerektiğini anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Bu konuda biz de şanslıyız Ahmet de şanslı. Yoksa bu işi belki annesi babası yapacaktı, onlara bağımlı olacaktı. Ama Ahmet her aşamasını kendi yapıyor. Yaklaşık 3 yıldır hastanemiz tarafından evde diyaliz uygulanıyor. Yakın bir şekilde takip ediliyor hastalar. Gece gündüz elimizden geldiğince hastaların her türlü sorunları giderilmeye çalışılıyor. Hastalar da mutlu. Sosyal hayatlarına daha efektif bir şekilde devam edebiliyorlar ve hastane bağımlılığı biraz daha ortadan kalkıyor. Her hasta için uygun değil. Hastanın hastalığından öte sistemi adapte edebilmesiyle aslında ilişkili. Sistem hastanın ailesine veya kendisine entegre edilemeyecekse tıbbi olarak kötü sonuçlar elde edilme ihtimalinden dolayı yapmak çok mantıklı değil. Amacımız hastayı sisteme entegre etmekten ziyade tedaviyi hastaya entegre etmek."

Aras, ekiplerin belirli aralıklarla hastaları ziyaret ettiğini kaydetti.

"Hastaneye gidip gelme ve belirli saatlerde orada olma zorunluluğumuz yok"

Diyaliz hastası Ahmet Cengiz de 2020'de Tip 1 diyabete bağlı böbrek iflasının gerçekleştiğini söyledi.

Süreç sonrasında hemodiyalizle tanıştığını anlatan Cengiz, bir müddet hastanede tedavisinin devam ettiğini, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teorik, uygulamalı ve simülasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayarak evde hemodiyaliz hizmetine başladığını ifade etti.

Kendi ev ortamında olduğu için psikolojik olarak daha rahat hissettiğini aktaran Cengiz, "Hastaneye gidip gelme ve belirli saatlerde orada olma zorunluluğumuz yok. Çalışma şartlarımıza ya da yaşam şartlarımıza göre saatlerimizi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Tedaviyi görür görmez tekrar evimizde olup istirahat etmek, ulaşım konusunda da bizi sıkıntıdan kurtarmış oluyor." diye konuştu.

Cengiz, bu hizmetin hastaların sağlığı açısından daha iyi ve rahat olduğunu belirterek, hastanenin ve ekiplerin evde hemodiyalizde çok başarılı olduğunu vurguladı.