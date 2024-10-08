Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Habipler Mahallesi 5650 Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşayan Osman Uzunyol'dan (55) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, balkondaki sandalyede hareketsiz bulunan Uzunyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kepez Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?