Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evsiz Vatandaşları Bimekan'da Ağırlıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde barınma, yemek, sağlık ve temizlik hizmetleri sunuyor.

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında kent merkezinde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara destek olunuyor. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde hizmet veren BİMEKAN'a emniyet güçleri, zabıta ekipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ya da bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlar BİMEKAN'ın imkanlarından faydalanıyor. BİMEKAN'da ağırlanan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sabah ve akşam yemeği, sıcak su, duş, temizlik, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kuaför hizmetinden de faydalanan vatandaşların düzenli olarak saç sakal kesimleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile vatandaşların sağlık taramaları ve ilaç ihtiyaçları da karşılanıyor.

"Sabahları sıcak çorbamız akşamları üç farklı yemek veriliyor"

Barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Suat Naldemirci, şöyle konuştu:

"Son günlerde soğuk havalardan çok etkilenmeye başlamıştım çok zor bir durumdaydım. Buraya sığınan birçoğumuz parklarda taburelerde yatıyorduk. Büyükşehir Belediyemize barınma ihtiyacı için başvurdum. Hemen BİMEKAN'a yönlendirdiler. Geldik buraya sığındık bize kucak açtılar. Girişimizi yaptılar. Hemen sıcacık banyomu yaptım, sıcacık ortamda temiz çarşaflarla yatağımı verdiler. Bu soğuk havalarda kendimize geldik. Saç sakal tıraşımızdan yemeğimize kadar her ihtiyacımızı sağ olsunlar düşünmüşler. Sabahları sıcak çorbamız akşamları üç farklı yemek veriliyor. Çok güzel ağırlanıyor, misafir ediliyoruz. Kendi evimizde gibi hissediyorum. Bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyemize tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."