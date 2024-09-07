Antalya'da Falezlerde İntihara Sürüklenen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerde İntihara Sürüklenen Genç Kurtarıldı

Antalya\'da Falezlerde İntihara Sürüklenen Genç Kurtarıldı

Antalya'da bir genç, falezlerde uzun süre oturunca ekipleri harekete geçirdi. Genç, tehlikeli olduğu konusunda ikna edildi.

07.09.2024 10:19
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ANTALYA'da Asım E., adlı kişi, falezlerde uzun süre oturunca ekipleri harekete geçirdi. Bir yere gitmek istemediğini söyleyen genci, ekipler yaptığının tehlikeli olduğunu söyleyerek ikna etti.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre; sevgilisinden kısa bir süre önce ayrılan Asım E., parktaki falezlerde oturmaya başladı. Hareketsiz vaziyette falezlerde duran Asım E., saatler boyunda aynı pozisyonda oturmaya devam etti. Bir kişinin uzun süredir falezlerde oturduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri merdiven vasıtasıyla tellerin arkasındaki falezlere çıkarak, Asım E.'yi ikna etmeye çalıştı. Sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Asım E., hiçbir yere gitmeyeCEğini söylese de ekiplerin 5 saatlik çalışmaları sonucunda ikna oldu. Falezlerden polisler ile inen Asım E.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Asım E., müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HABER - KAMERA: Tunahan KIR/ ANTALYA

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerde İntihara Sürüklenen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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