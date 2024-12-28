Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya\'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da falezlerden denize düşen otomobilin çıkarılmasının ardından, kayıp sürücü Engin Ş. için arama çalışmaları sürdü. Ailesi, yapılan arama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirtti.

28.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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ANTALYA'da 3 gün önce falezlerden bilinmeyen sebeple denize düşen otomobil dün çıkarılırken, kayıp sürücü Engin Ş.'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Günlerdir falezlerde bekleyen Engin Ş.'nin gözü yaşlı yakınları daha yoğun bir arama faaliyeti beklediklerini belirterek, çalışmaların yetersizliğinden dert yandı.

Antalya'da 25 Aralık tarihinde akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş. idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarında dün otomobilin yeri tespit edilerek sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Ş.'ye ise ulaşılamadı. Ekipler bu defa Engin Ş.'yi bulmaya yönelik çalışmalara yoğunluk verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARININ YETERSİZLİĞİNDEN DERT YANDILAR

Engin Ş.'nin yakınları, 3 gündür bölgeden ayrılmadan tüm çalışmaları yakından takip ediyor. Havadan dron ile devam eden arama çalışmalarına dalgıçlar da dip taraması yaparak destek veriyor. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler de hem açıkta yüzey taraması hem de dalgıçlarla su altından arama çalışmalarını sürdürüyor. Engin Ş.'nin gözü yaşlı yakınları ise arama çalışmalarının yetersiz olduğunu ve daha yoğun bir faaliyet görmeyi beklediklerini söyledi. Hem sahil güvenlik hem de itfaiye ekipleri deniz dip haritasını çıkarabilme özelliğine sahip sonar cihazlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Aysu DURSUN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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