Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya\'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da 4 gün önce falezlerden denize düşen otomobilin kayıp sürücüsü Engin Ş.'yi arama çalışmaları, şiddetli yağışlara rağmen devam ediyor. Ailesi ve arama ekipleri umutla bekleyişlerini sürdürüyor.

29.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:31
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ANTALYA'da 4 gün önce falezlerden düşen otomobilin kayıp sürücüsü Engin Ş.'yi arama çalışmalarına devam edildi. Günlerdir falezlerde bekleyen Engin Ş.'nin gözü yaşlı yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Antalya'da 25 Aralık akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş. idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi, araç ve içindekileri bulmak için arama çalışması başlattı. 2 gün önce otomobilin yeri tespit edilerek sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Ş.'ye ise ulaşılamadı.

YAĞIŞA RAĞMEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Engin Ş.'nin yakınları, 4 gündür bölgeden ayrılmadan tüm çalışmaları takip ediyor. Havadan dronla devam eden arama çalışmalarına dalgıçlar da dip taraması yaparak destek veriyor. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hem açıkta yüzey taraması hem de dalgıçlarla su altından arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden verilen şiddetli yağış uyarına rağmen sabah erken saatlerde arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. Hem sahil güvenlik hem de deniz polisi ekipleri deniz dip haritasını çıkarabilme özelliğine sahip sonar cihazlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerden Düşen Otomobilin Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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