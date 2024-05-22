Antalya\'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında, Kepez ilçesinde 2022'de meydana gelen "kasten öldürme" olayının hükümlüleri M.K. ve A.K'nin ormanlık alanlarda gizlendikleri ve hayvancılıkla uğraştıkları tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda M.K. ve A.K. yakalandı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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