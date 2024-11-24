Antalya'da Fırtına Nedeniyle 116 Vakaya Müdahale Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Fırtına Nedeniyle 116 Vakaya Müdahale Edildi

Antalya\'da Fırtına Nedeniyle 116 Vakaya Müdahale Edildi

Antalya'da fırtına nedeniyle 'turuncu' kod uyarısı yapıldı ve itfaiye ekipleri toplam 116 vakaya müdahale etti. Devrilen ağaçlar kaldırılarak yolların güvenliği sağlanmaya çalışıldı.

24.11.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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116 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Antalya'da fırtına için 'turuncu' kod uyarısının yapıldığı dün akşam saat 22.00'den itibaren gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda ihbar geldi. İtfaiye ekipleri toplam 93 vakaya, ilgili diğer birimler de 23 vakaya müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolları ve ulaşımı güvenli hale getirmeye çalıştı. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ana arterlerle birlikte sahil, park ve caddelere devrilen büyük ağaçların ekipler tarafından sepetli araç ve kepçe yardımlarıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

'GEÇMİŞ OLSUN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hafta içi yaşanan şiddetli yağış ve dünden bu yana devam eden fırtınadan etkilenen çiftçilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT dahil tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyor, teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İtfaiye Daire Başkanlığımız ve diğer birimlerimizden 461 personel 229 araçla ASAT ekiplerimiz de 142 personel ve 83 araç olmak üzere toplam 603 personelimiz 312 araçla kent merkezi ve ilçelerimizde olaylara müdahale ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Fırtına Nedeniyle 116 Vakaya Müdahale Edildi - Son Dakika

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