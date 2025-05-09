Antalya'da FoodFest Coşkusu

Antalya'da düzenlenen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen konsere, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Ertem, burada yaptığı konuşmada, konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçıya çiçek ve plaket verdi.