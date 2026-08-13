Antalya'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Antalya'da düzenlenen operasyonda fuhuş aracılığı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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