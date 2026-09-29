Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında Antalya'da 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı; 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya İl ve Serik İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?