Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya İl ve Serik İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.