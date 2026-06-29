Antalya'da Gecekonduda Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Gecekonduda Yangın

29.06.2026 12:56
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Kepez'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, evde kimse yoktu.

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Ekipler kapıyı kırarak girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6043 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Gecekondunun giriş kapısını kırarak giren itfaiye ekibi, evde kimsenin olmadığını belirledi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı. Evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.

'PAT PAT SESLERİ SONRASINDA ÇIKTI'

Yangını haber alarak adrese gelen komşulardan Ayşenur Yılmaz Gebizli, "Sabah kalktım seslere geldim. Bir baktım Gülsüm ablamın evinin arkasında bulunan evde yangın çıkmış. Yangın 'pat pat' şeklinde seslerden sonra çıkmış. Evlerin yanındaki odunluğa sıçrayacak sandık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gecekonduda Yangın - Son Dakika

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