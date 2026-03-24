Antalya\'da Göçmen Kuşlar Akın Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Antalya'da 3 günde 103 kuş türü fotoğrafladı.

ANTALYA, mart ayıyla Afrika'dan kuzeye göç yolculuğu başlayan göçmen kuşlar için en önemli duraklardan birini oluşturuyor. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinin bulunduğu kentte, yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, 3 günde 103 kuş türü fotoğrafladı.

Mart ayı ile birlikte göçmen kuşların Afrika'dan kuzeye göç yolculuğu da başladı. Göçmen kuşların bazılarının sürüler halinde bazılarının da bireysel olarak çıktıkları göç yolunda Antalya, en önemli duraklardan birini oluşturuyor. Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinin de bulunduğu kentte yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, 3 günde 103 kuş türü fotoğrafladı. 'Doğaya Kanat Açtık' projesi kapsamında baharı Antalya'da karşıladıklarını belirten Tüydeş, güneyden kuzeye gelen göçmenler için önemli bir durak olan Antalya kıyılarında; cılıbıtlar, büyük cılıbıtların yanı sıra 2 yıldır kenti mesken edinen Tibet cılıbıtını fotoğrafladığını anlattı. Alper Tüydeş, "Tibet cılıbıtı ülkemiz için oldukça nadir bir türdü ama artık yerli gibi oldu. Ayrıca 'Ada martısı' nadir bir tür" dedi.

Bir diğer nadir türün büyük örümcekkuşu olduğunu belirten Tüydeş, "Ülkemizin kış misafiri. Baharla birlikte kuzeydeki üreme alanlarına yola çıkıyorlar. Bu nadiratımız da o yolculuk sırasında Antalya sahilinde moladaydı. Ben kıyı kuşlarını çekerken deniz üstünden bir anda belirdi bu kır baykuşu. Bir diğer nadir görülen kuş türümüz. Güneyden kuzeye göç ederken Akdeniz'i aşıp Antalya sahilinde aldı soluğu. Biraz dinlenip yolculuğuna devam edecek o da. Sürmeli kervan çulluğu da deniz aşırı geldi ve sahilde bekleyen cılıbıtları fark edince ani bir manevrayla yanlarına iniş yaptı" diye konuştu.

GÖÇÜN SÜRPRİZ MİSAFİRLERİ

Büyük örümcekkuşu, Tibet cılıbıtı, kır baykuşu gibi nadir türlerin yanı sıra Tüydeş'in fotoğrafladığı türler arasında kara karınlı kum kuşu, akça cılıbıt sürüsü, gümüş yağmurcun, döğüşken kuşlar, bataklık düdükçünü, gri balıkçıl, çamur çulluklar, kara kızılbacak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, gülen sumrular, küçük batağan, çıkrıkçınlar, tepeli toygar, karatavuk, çayır incir kuşu, kızılgerdan, Arap bülbülü, florya, küçük iskete, ibibik, kır kırlangıcı, ak karınlı ebabil, kızılkuyruk, kara kızılkuyruk ve çıvgınlar bulunuyor.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Antalya, Afrika, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:23:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.