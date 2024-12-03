Antalya'da GÖRSİM Projesi Açıldı

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Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM) Projesinin açılışı yapıldı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, görme engelli bireylerin projelerini her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Görme engelli bireylerin, projelerle bazı problemlere çözüm arayışında olduğunu anlatan Şahin, "Bu projenin çok özel olduğunu düşünüyorum. Görme engelli çocuklar, kendileri bu projeyi geliştirip, yine kendilerine faydalı olacak işler yapmaya çalışıyorlar. Bizim de desteklerimiz devam edecek." dedi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Kaya ise, derneklerinin en köklü özelliğinden birinin hayata geçirdikleri projeler olduğunu ifade etti.

Derneğin kuruluşundan itibaren uyguladıkları projelerle birçok görme engelli bireyin meslek sahibi olarak toplumda yer edindiğine dikkati çeken Kaya, "Derneğimizde 95 öğrenci var, GÖRSİM Projesini ortaya çıkaran da bizzat öğrencilerimizdir." ifadesini kullandı.

AR-GE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de GÖRSİM Projesiyle görme engelli bireyleri ilgilendiren toplumsal sorumlara kendileri tarafından yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladıklarının vurguladı.

Projede, engelli bireylere maddi yardım yerine, onların istihdam ve kişisel beceri olanaklarının arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Engellilerin, sosyoekonomik hayata tam katılım sağlaması için kendilerine fırsat verilen, üreten, söz sahibi olan kendi sosyal ve aile ortamlarını oluşturan bireyler olması için kişisel gelişim ve istihdam kabiliyetlerinin artışını sağlayacak çözümler sosyal motivasyon modelimizin içinde yer almıştır. Yaşayarak öğrenmeye odaklı sosyal ve kültürel faaliyetleri sayesinde görme engelli bireylerin psikososyal gelişimine katkı sağlaması ve toplumun üreten kesimi olarak rol üstlenmeleri hedeflenmektedir. Farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleriyle görme engelli bireylerin aileleri ve gören akranlarını da görme engellilerin sorunlarına ve çözümlerine karşı bilinç ve farkındalık kazanması sonuçları beklenmektedir. GÖRSİM, görmeyen bireylere çalışma ortamı tesis ederken, aynı zamanda beyaz baston gönüllü takip veri tabanı ile yapay zeka destekli sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. Üniversitede eğitim gören engelli öğrenciler ve akademisyenler için de engelli sorunlarına yönelik çalışmalarında ilham olacak yardım edecek bilimsel araştırma altyapısı projenin sonuçlarından biri olacak."

Etkinlik, görme engelli çocukların şiir okuması, şarkı söylemesi ve çeşitli gösterileriyle sona erdi.