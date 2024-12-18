Antalya\'da Güneşli Gün Keyfi

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Çevresindeki dağların zirvesi karla kaplı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 49 ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazıları plajda güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bazı aileler de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Varyant Seyir Terası'na çıkanlar da banklarda oturup, Toroslar'ın Antalya uzantısı olan zirvesi karla kaplı Beydağları'nı ve masmavi denizi izledi.