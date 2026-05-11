Antalya'da Güvenlik Toplantısı

Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şahin, valilik binasındaki toplantıda, nisan ayına ilişkin verileri paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 127 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 353 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 68'inin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları bakımından nisanda 10 bin 324 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 235 bin 641 kişi ile 1 milyon 118 bin 188 aracın sorgulandığını ifade etti.

Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 1118 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 1256 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 130'unun tutukladığını belirtti.

Vali Şahin, aynı dönemdeki narkotik operasyonlarında, 42 kilo 741 gram esrar, 41 kilo 492 gram skuk, 3 kilo 889 gram eroin, 2 kilo 633 gram kokain, 2 kilo 290 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 735 gram metamfetamin, 71 gram kenevir tohumu, 183 kök kenevir, 436 bin 730 sentetik ecza, 929 bin kullanımlık A4 maddesi, 315 ecstacy ele geçirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda, 14 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldığını ve 10 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti.

Şahin, mobil göç noktalarında 4 bin 807, merkez ve dış ilçe birimlerinde 8 bin 239 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 81 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Şahin, operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 11'inin adli kontrol şartıyla 31'inin serbest bırakıldığını ifade etti

İl genelinde nisanda 1958 trafik kazası meydana geldiğini ve 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Şahin, denetimlerde 86 bin 208 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 497 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Sahil güvenlik unsurlarınca nisanda 2 bin 365 saat seyir icra edildiğini belirten Şahin, denetimlerde 347 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 52'sine cezai işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Tuncay Caferoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.