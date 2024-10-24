Antalya'da 'Halk Süt' Projesi Devam Ediyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kentin 19 ilçesindeki çocukların sağlıklı yetişmesi için "Halk Süt" projesine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 8 bin aileye süt desteğinde bulunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı projelerinden Halk Süt, çocukların sağlıklı şekilde büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay 8 bin aileye süt desteği veriliyor.

Hijyenik ve sağlıklı şartlarda hazırlanıp paketlenen Halk Süt, yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor. Halk Süt'ten 2-5 yaş aralığındaki çocuklar faydalanıyor.

Halk Süt Projesi'nden faydalanan Murat Mendeş, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mendeş, "Durumu olmayanlar için süt dağıtımı çok önemli, 2.5 yaşındaki çocuğum için süt desteği alıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen ailelerin, 'antalya.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurarak, çevrim içi başvuru yapması gerekecek.