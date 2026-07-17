Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmasını Sürdürüyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmasını Sürdürüyor

17.07.2026 11:55  Güncelleme: 13:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca haşerelere karşı biyolojik, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle mücadele ediyor. Alanya'da gambusya balıklarıyla sivrisinek larvaları kontrol altına alınıyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, karasinek, sivrisinek, hamam böceği ve diğer vektörlere karşı yürüttüğü mücadeleyi yılın 12 ayı boyunca kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında biyolojik, fiziksel ve kimyasal yöntemler birlikte uygulanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde karasinek, sivrisinek ve hamam böceği başta olmak üzere haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Sağlı Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, özellikle kırsal mahallelerdeki sulama havuzları ve göletlere gambusya türü balık bırakılarak biyolojik mücadele yürütülüyor.

BALIKLI MÜCADELE

Alanya'da 236 personel ve 18 araçla vektörel mücadele çalışmaları yapılırken, gambusya balığının sivrisinek larvaları ile beslenmesi nedeniyle çalışma kapsamında 3 kişiden oluşan ekip, kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, tarımsal sulama havuzlarına gambusya balıklarını bırakarak sivrisineklerin üremesinin önüne geçiyor. Biyolojik mücadele olan bu yöntemle hem sular temiz kalıyor,  hem de çevre, doğa ve canlılara zarar verilmemiş oluyor.

TERMAL SİSLEME VE İLAÇLAMA

Öte yandan, kanalizasyon ve yağmur giderleri ile çöp konteynerlerine de termal sisleme ve ilaçlama yapılıyor. Ekipler ayrıca sahada vatandaşları bilgilendirerek haşereyle mücadelede alınabilecek bireysel önlemler konusunda farkındalık çalışmaları da yürütüyor. Çöp konteynerlerinde karasinekle mücadele çalışması yapan ekipler, geceleri de ULV araçları ile sivrisinek ve yakarca mücadelesi gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmasını Sürdürüyor - Son Dakika

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