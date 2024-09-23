Antalya\'da Havaya Ateş Açıldı: 3 Yaralı

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ANTALYA'da husumetlilerinin evinin önüne giden 2 kişi, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği sokaktaki 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerinde meydana geldi. Seyfi K. ve Devran S., husumetli oldukları kişinin evinin önüne giderek, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İkili, kısa süre sonra motosikletleri ile sokaktan uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırtına saçma isabet eden Fadime S. ve Adile P. kendi imkanlarıyla hastaneye geçerken, yüzüne saçma isabet eden Okan S.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Saçma parçacıkları yüzüne saplanan Okan S., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 OTOMOBİL DELİK DEŞİK OLDU

Olay esnasında evlerine gittikleri sırada aynı sokaktan 66 KP 650 plakalı otomobilleriyle geçen sürücü Ercan S. ve otomobilde bulunan eşi Hasret S. de mermilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyarak, evlerine doğru manevrada bulunan sürücü ve eşi, kendilerini kurtarırken otomobilleri delik deşik oldu. Otomobilin arka camında 8 isabet olduğu tespit edilirken, arka koltukta ve bagajda 2 kovan bulundu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Otomobilde bulunan Hasret S. "Evet canımızı zor kurtardık, eşimle beraber geziyorduk. Fark ettik ki mermi yağmaya başladı. Allahtan arabada bebeğimiz yoktu, maddi hasarımız çok fazla. Arka tarafta koltukta kovanlar var. Boyum ufak olduğu için hemen eğildim, o yüzden mermiler bana gelmedi" diye konuştu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muratpaşa Suç Araştırma ve Zeyinköy Alan Denetimi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, olayda suç aleti olarak kullanıldığı düşünülen 1 adet tabanca ve 1 adet otomatik pompalı tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelileri Seyfi K., Devran S. ve olay yeri inceleme ekiplerinin pompalı tüfekte parmak izini tespit ettiği şüpheli Nadir K. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili detaylı araştırmaları devam ediyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,