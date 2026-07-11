Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Serinleten Öğün Uygulaması - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Serinleten Öğün Uygulaması

11.07.2026 11:36  Güncelleme: 12:01
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaz sıcağında hayvanların serinlemesi için buzlu meyve ve sebze kokteylleri veriliyor. Uygulama, hayvanların hem serinlemesini hem de sosyalleşmesini sağlıyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaz sıcağına karşı hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla serinletici uygulamalar gerçekleştiriliyor. Park sakinlerine haftanın belirli günlerinde, türlerine ve enerji ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan buzlu meyve ve sebze kokteylleri veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarına karşı koruma altında bulunan hayvanlar için özel uygulamalar hayata geçiriyor. Parkta bulunan bozayılar, lemurlar ve farklı türlerdeki hayvanlar; havuzlar, gölgelik alanlar, su alanlarında, uzman personel tarafından hazırlanan buzlu meyve-sebze takviyeleriyle serinletiliyor.

BUZLU MEYVELERLE HEM SERİNLİYOR HEM SOSYALLEŞİYORLAR

Doğal Yaşam Parkı'nda 115 türde yaklaşık bin 500 hayvana ev sahipliği yapıldığını belirten Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaz sıcaklarının özellikle sıcağa duyarlı hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi. Bu nedenle farklı önleyici ve zenginleştirici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arsun, buzlu meyve ve sebze uygulamasının da bunlardan biri olduğunu belirtti. Hayvanların buz kalıpları içerisindeki meyve ve sebzeleri çıkarırken hem serinlediğini hem de doğal davranışlarını sergileyerek sosyal etkileşime girdiğini söyleyen Arsun, "Bu çalışma sadece beslenme desteği değil, aynı zamanda hayvanlarımız için bir zenginleştirme uygulaması. Buzun içerisindeki sebze ve meyveleri çıkarmaya çalışırken vakit geçiriyor, serinliyor ve birbirleriyle etkileşim kuruyorlar" dedi.

RASYONLAR UZMAN EKİP TARAFINDAN HAZIRLANIYOR

Parkta bulunan 7 bozayının yaz sıcağına karşı farklı imkanlarla desteklendiğini belirten Arsun, bozayıların kendilerine ait inleri, iç alanları, kum ve su havuzları ile ağaçlık bölgelerde vakit geçirebildiğini söyledi. Arsun, yaz döneminde bozayıların diyetlerine haftada iki gün sulu meyvelerden hazırlanan dondurulmuş eklemeler yapıldığını kaydetti. Lemurlar ve primatlar için de benzer serinletici uygulamaların yapıldığını ifade eden Arsun, parkta 15 lemurun bulunduğunu belirtti. Farklı türlerdeki hayvanların enerji ihtiyaçlarına göre tüm rasyonların uzman personel tarafından planlandığını, hazırlanan besinlerin ise bakıcılar tarafından düzenli şekilde uygulandığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Serinleten Öğün Uygulaması - Son Dakika

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