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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 953 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler tarafından 324 kişiye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.