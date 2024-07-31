Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimlerinde 7 Bin 665 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'da son 2 haftada helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 7 bin 665 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 45 bin 71 sürücü denetlenirken bunlardan 7 bin 665'ine para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 910 yol kullanıcısına eğitim verildi.