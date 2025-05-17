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Antalya'da Hız Canavarı Yakalandı

Antalya\'da Hız Canavarı Yakalandı

Motosikletle 280 km/s hız yapıp sosyal medyada paylaşan sürücü, ceza ve ehliyetine el konularak yakalandı.

17.05.2025 13:39
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ANTALYA'da motosikletiyle saate 280 kilometre kadar hız yaptığı ve tek teker üzerinde seyrettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, yakalandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Kentte bir motosiklet sürücüsü farklı tarih ve yerlerde trafikte yaptığı kural ihlallerini, motosikletinin ön tekerini kaldırarak gidişini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sürücünün paylaştığı videolarda hız göstergesinin zaman zaman saatte 280 kilometreye kadar ulaştığı, seyir halindeki araçların arasından geçtiği, 200 kilometrenin üzerindeki süratle giderken motosikletinin ön tekerini kaldırarak seyrettiği ve kural ihlalleri yaparak diğer sürücüleri de tehlikeye attığı hareketler yaptığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Paylaştığı videolar aracılığıyla kimliği tespit edilip yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 44/1-B, 46/2-C ve 73/A maddeleri gereğince trafik idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hız Canavarı Yakalandı - Son Dakika

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