Antalya'da Hortum Felaketi: Evsiz Kalanlar ve Zarar Gören Seralar - Son Dakika
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Antalya'da Hortum Felaketi: Evsiz Kalanlar ve Zarar Gören Seralar

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Antalya'nın doğu ilçelerinde meydana gelen hortum, evler ve seralarda büyük hasara yol açtı. Elektrik kesintileri ve devrilen ağaçlar ile birlikte, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

24.11.2024 09:06  Güncelleme: 09:13
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Antalya'da hortum yıkıp geçti: Hasar gören evler ve seralar görüntülendi

Mahalle sakinleri:

"Uçak düştü zannettik"

ANTALYA - Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Aksu'da hortuma yol açtı. Hortum, seralar ve evlere zarar verirken, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve Kurşunlu Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler bölgede onarım ve temizlik çalışmalarına başladı. Hortum anlarında işçilerin seralarda olmaması kimsenin zarar görmemesinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde dün etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yanı sıra fırtına uyarısının da yapıldığı bölgelerden Aksu ilçesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, evler ve seraların bulunduğu alandan geçerek naylon ve cam seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle ağaçlar yollara devrildi, elektrik telleri koptu ve Kurşunlu Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, AEDAŞ ekipleri de kopan elektrik hatlarını onarmaya çalıştı. Bazı evlerin kapı ve pencereleri de hortum nedeniyle hasar gördü.

"Uçak düşüyor sandık"

Kurşunlu Mahallesi sakini Mustafa Atalay, "Akrabalarımızın yanına gelmiştik. Bir saat önce burada hortum olayı yaşandı. Biz uçak düşüyor sandık. Burada kıyamet koptu. Şu an elimizden gelen hiçbir şey yok. Asıl hasar sabah belli olacak. Zarar çok büyük" dedi.

Zarar gören ev sahibi Ramazan Sargın ise, "İki dakika içinde hortum geldi, geçti ve temizledi. Evlerimiz, seralarımız, ahırlarımız, güneş panellerimiz zarar gördü. Yardım bekliyoruz, seraları kaldırmak için" ifadelerini kullandı.

Hasan Kaya da, "Allah'tan bu olay gündüz olmadı. Çünkü gündüz olsaydı seraların içinde çalışan insanlar olurdu, dışarıda gezenler olurdu ve ölümlere ya da yaralanmalara sebep olabilirdi. Tek tesellimiz bir can kaybımızın olmaması. Ama malımızda çok büyük zarar var, diye konuştu.

Antalya\'da Hortum Felaketi: Evsiz Kalanlar ve Zarar Gören Seralar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hortum Felaketi: Evsiz Kalanlar ve Zarar Gören Seralar - Son Dakika

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