Antalya'da Hükümlü Yakalandı

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Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İ.Ş'yi saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.