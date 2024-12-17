Antalya'da İklim Krizi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika
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Antalya'da İklim Krizi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen çevre çalıştayında iklim krizi, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı çözüm önerileri sunuldu. Antalya'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğu vurgulandı.

17.12.2024 10:06  Güncelleme: 11:42
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin 6-7 Aralık günlerinde düzenlendiği çevre çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. 8 maddeden oluşan bildirgede, yapay zekanın, enerji, su ve atık yönetiminde kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik sağlamada kilit role sahip olduğu vurgulandı.

Muratpaşa Belediyesi, küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması, uyum sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması amacıyla 'Artı 0,5 derece Akdeniz'in Geleceği' çalıştay serisinin dördüncüsünü düzenledi.

"Antalya 2050 İklim Senaryoları" temasıyla, 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, 2 açılış konferansı ve 2 çalıştay oturumu kapsamında 11 bildiri sunuldu. Çalıştaya sunulan bildiriler belediyenin iklim portalı ve internet sitesine yüklendi. Çalıştay kapsamında ayrıca 'İklim Dostu İşler' başlığında 1 söyleşi, 1 belgesel gösterimi, 2 sergi, 6 atölye çalışması, 1 anket çalışması, 2 dinleti gerçekleştirildi, 2 gün boyunca devam eden etkinliklere yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

İklim krizine karşı kapsamlı çözüm önerileri sunuldu

Antalya'nın iklim değişikliği senaryolarını ele alan bu yılki çalıştayda, iklim değişikliğine dirençli kentler ve yerel yönetimlerin rolü, Antalya havzasında su kaynaklarının durumu ve tarımsal su yönetimi, kıyı sularının dünü, bugünü ve yarını değerlendirildi. Ayrıca iklim değişikliği ekseninde turizm, enerji sektörü, akıllı kentler ve yapay zeka konularında sunumlar yapıldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak için, iklim krizine karşı kapsamlı çözüm önerileri ele alındı.

Antalya iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında

Gerçekleştirilen sunumlar ve izleyicilerin geri bildirimleri sonucunda, 8 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Antalya'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığı ve bu durumun halk sağlığı, turizm, tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi etkiler yarattığına dikkat çekildi. Bu etkilerin azaltılması için karbon yutak alanlarının artırılması, ekolojik üretim modeline geçiş ve sürdürülebilir turizm ile tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapan bildirgede, yapay zeka vurgusu dikkat çekti. Dijitalleşme ve yapay zekanın, enerji, su ve atık yönetimi gibi alanlarda kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik sağlamada kilit role sahip olduğu belirtilirken, "Bu teknolojilerin uygulanabilmesi için sektörler arası iş birliği ve veri analizi önceliklendirilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA

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