Antalya\'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncel

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda nisan ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında nisanda 122 operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, 214 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 15'inin de tutuklandığını söyledi.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 8 bin 93 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 97,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 703 bin 90 kişinin sorgulandığını ve çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiğini ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 823 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 880 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 53'ünün tutukladığını kaydetti.

Ayrıca Vali Şahin, NARVAS projesi kapsamında 8 şüpheliye işlem yapıldığını ve 701 ihbara istinaden, 271 uygulama yapıldığını, uygulamalarda 1 kilo 29 gram uyuşturucu ve 1100 uyarıcı maddeye el konulduğunu dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 4 operasyonda 3 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 348 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında yapılan sorgulamalar neticesinde toplamda 384 Suriye uyruklu kişiye ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldığını, kayıtsız 73 Suriye uyruklu kişinin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini ve 67 farklı uyruklarda kişinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını, 5'inin serbest bırakıldığını ve 25'inin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde nisan ayında 2 bin 33 trafik kazası meydana geldiğini ve 7 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 84 bin 684 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 880 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun katıldı.