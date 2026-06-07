Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İller Bankası Kavşağı'nda Asfalt Çalışması - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İller Bankası Kavşağı'nda Asfalt Çalışması

07.06.2026 15:15  Güncelleme: 16:10
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası Kavşağı'nda iki şeritten üç şeride çıkarılan köprü girişlerinde asfalt yenileme ve yol çizgi çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İller Bankası Kavşağı'nın Hürriyet Caddesi-Gazi Bulvarı istikametinde asfalt çalışması yaptı. Dün saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yol, bugün saat 11.00'de yenileme ve yol çizgi çalışmaları tamamlanarak kullanıma açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Ulaşım Ana Planı" çerçevesinde İller Bankası giriş kollarında yapım ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İki şeritten üç şeride çıkarılan köprü girişlerinde asfalt çalışmaları da tamamlandı.

İller Bankası Kavşağı'nın Hürriyet Caddesi-Gazi Bulvarı istikametinde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmasında 24 kamyon, 2 freze, 2 finişer, 3 silindir, 1 süpürge, 1 distribütör, 1 arazöz, 3 kepçe ve 53 personel görev aldı.

Faaliyetleri yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, İller Bankası Köprülü Kavşağı'nın kentin en önemli ulaşım noktalarından biri olduğunu söyledi. Gün, çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bugün Antalya'nın en önemli ulaşım noktalarından biri olan İller Bankası Kavşağı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmanın son aşamasını yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncesinde kavşak girişleri iki şerit olduğu için köprü girişlerine darboğaz oluşmaktaydı. Oluşan darboğazı gidermek adına bir çalışma gerçekleştirerek köprüyü üç şeride çıkardık. Bugün çalışmalarımızın sonuna geldik. Çalışma yaptığımız noktalarda son asfalt dökümümüzü gerçekleştiriyoruz. Antalya'nın ulaşım alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Yolun kapatılan kısmında gerçekleştirilen asfalt çalışmasının ardından yol çizgi çalışması yapıldı. Yol, bugün saat 11.00 itibarıyla kullanıma açıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İller Bankası Kavşağı'nda Asfalt Çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İller Bankası Kavşağı'nda Asfalt Çalışması - Son Dakika
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