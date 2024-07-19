Antalya'da Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltına alındı

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Antalya'da yürütülen operasyonda, biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, biri Interpol tarafından uluslararası seviyede aranan 39 şahıs yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.