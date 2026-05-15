Antalya'da İş Çatışması Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da İş Çatışması Cinayeti

15.05.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşverenden alacak nedeniyle tartışan iki eski çalışan arasındaki kavgada biri öldürüldü.

ANTALYA'da iş verenden 150 bin liralık alacağı olan eski çalışan Bünyamin Türkoğlu tarafından çıkan tartışmada öldürülen Sebahattin Küpeli'nin (65), bayram harçlığı kazanmak için İzmir'den Antalya'ya geldiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. Bünyamin Türkoğlu, 150 bin TL alacağı için yanında çalıştığı asfalt işleri yapan B.D.'yi aradı. Türkoğlu, B.D.'ye ulaşamayınca aynı iş yerinde çalışan ve B.D.'nin akrabası Sebahattin Küpeli ile telefonda iletişime geçti. Bünyamin Türkoğlu, Küpeli'yle telefonda tartışıp, küfürleşerek olayın yaşandığı yere gitti. Türkoğlu, burada da Küpeli'yle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi ile Bünyamin Türkoğlu, aracından bıçağı alarak Küpeli'ye saldırdı.

4 BIÇAK DARBESİ

Arbede sırasında Türkoğlu, Küpeli'yi sol omuz, sol kol, sol yanak ve kafa arkasından bıçakladı. Küpeli de demir çubukla, sopayla Türkoğlu'nun başına vurdu. Küpeli, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin Türkoğlu'yu suç aletiyle birlikte yakaladı. Bünyamin Türkoğlu, tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne, ardından emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Türkoğlu, sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkartıldığı esnada "Cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusuna Bünyamin Türkoğlu, "B.D.'ye söyleyin kimsenin hakkını yemesin. Çalışan insanların parasını vermiyor. 5 aydır çalışıyorum, para almıyorum. Boğazıma kadar getirdiler. Pişmanım tabii ki" dedi. Bünyamin Türkoğlu'nun emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği de öğrenildi.

'ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR'

Hayatını kaybeden Küpeli'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İsrafil Küpeli tarafından morgdan alındı. Oğul Küpeli'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İsrafil Küpeli, babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. Küpeli, "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor. Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor. Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece bayram harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok. Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. Sebahattin Küpeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü.

19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan Bünyamin Türkoğlu'nun, 'Kasten yaralama, yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İş Çatışması Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı

20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:51:52. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İş Çatışması Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.