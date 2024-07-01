Antalya'da İstiklal Caddesi'nde Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korkuteli İstiklal Caddesi'nde asfalt çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yağmur suyu drenaj çalışması tamamlandı. Ekipler, altyapı çalışmasını bitirdiği cadde üzerinde bu kez kaldırım yenileme ve asfalt çalışması yapıyor.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Aysel Aydın, caddenin, ilçede yoğun olarak kullanılan ve D400 karayoluna bağlanan ana arterlerden biri olduğunu söyledi. Aydın, "Yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin doğusunda ve batısında deforme olmuş yol üzerinde asfalt yenileme ve kaldırım yenileme çalışmaları yaptık. Şu anda asfaltın son katmanı olan aşama tabakasını tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmayı da tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli kullanabilecekleri bir yolu hizmete açmış olacağız" dedi.

Muhtar Topal'dan çözüm teşekkürü

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ferhat Topal, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Topal, "Bu yol çok kötüydü. Ne alt yapısı vardı, ne kaldırımı vardı. Yoldaki sıkıntılarımız için Muhittin Başkanımı bilgilendirdik. O da yardımcı oldu. Büyükşehir ekipleri yağmur drenajının alt yapısını tamamladılar şimdi de asfaltını yapıyor. Muhittin Başkanıma ve ekibine sorunlarımızla ilgilendiği ve çözüme kavuşturduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de caddede orta refüjde bakım onarım ve peyzaj çalışması yaptı.