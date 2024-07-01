Antalya'da İstiklal Caddesi'nde Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da İstiklal Caddesi'nde Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İstiklal Caddesi'nde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, altyapı çalışmasını tamamladıktan sonra kaldırım yenileme ve asfalt çalışması yapıyor. Muhtar ve vatandaşlar çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

01.07.2024 12:20  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korkuteli İstiklal Caddesi'nde asfalt çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yağmur suyu drenaj çalışması tamamlandı. Ekipler, altyapı çalışmasını bitirdiği cadde üzerinde bu kez kaldırım yenileme ve asfalt çalışması yapıyor.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Aysel Aydın, caddenin, ilçede yoğun olarak kullanılan ve D400 karayoluna bağlanan ana arterlerden biri olduğunu söyledi. Aydın, "Yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin doğusunda ve batısında deforme olmuş yol üzerinde asfalt yenileme ve kaldırım yenileme çalışmaları yaptık. Şu anda asfaltın son katmanı olan aşama tabakasını tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmayı da tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli kullanabilecekleri bir yolu hizmete açmış olacağız" dedi.

Muhtar Topal'dan çözüm teşekkürü

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ferhat Topal, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Topal, "Bu yol çok kötüydü. Ne alt yapısı vardı, ne kaldırımı vardı. Yoldaki sıkıntılarımız için Muhittin Başkanımı bilgilendirdik. O da yardımcı oldu. Büyükşehir ekipleri yağmur drenajının alt yapısını tamamladılar şimdi de asfaltını yapıyor. Muhittin Başkanıma ve ekibine sorunlarımızla ilgilendiği ve çözüme kavuşturduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de caddede orta refüjde bakım onarım ve peyzaj çalışması yaptı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, Korkuteli, Antalya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İstiklal Caddesi'nde Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:47:40. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da İstiklal Caddesi'nde Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement