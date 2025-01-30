Antalya'da İtfaiye Ekiplerinden Mahsur Kalan Keçilere Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da İtfaiye Ekiplerinden Mahsur Kalan Keçilere Kurtarma Operasyonu

Antalya'nın Demre ilçesinde itfaiye ekipleri, iki farklı noktada mahsur kalan keçileri kurtardı. Ekipler, sarp kayalıklar arasında mahsur kalan keçilere ulaşmak için zorlu bir operasyon gerçekleştirdi.

30.01.2025 11:33  Güncelleme: 12:47
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekipleri, iki farklı noktada mahsur kalan keçiler için kurtarma operasyonu düzenledi. Köşkerler Mahallesi ve Yavu Mahallesi'nde sarp kayalıklar arasında mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından üçgen sedyeye bağlanarak  kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere mevkiinde dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı yönünde ihbar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi ipli istasyon kurulumu gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 gündür mahsur kalan keçiye ulaşan itfaiye eri, 3 saatlik çalışma sonunda keçiye ulaştı. Keçiyi üçgen sedyeye bağlayan itfaiye eri, keçi ile birlikte ipli istasyonla aşağı indi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekipleri Demre Yavu Mahallesi Kyaneai Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede kayalık alanda mahsur kalan keçi de kurtardı. Halatlarla keçinin olduğu bölgeye ulaşan itfaiye eri, keçiyi güvenli şekilde bölgeden aşağı indirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İtfaiye Ekiplerinden Mahsur Kalan Keçilere Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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