Antalya'da İYİ Parti İlçe Başkanı'na silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da İYİ Parti İlçe Başkanı'na silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı

Antalya\'da İYİ Parti İlçe Başkanı\'na silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İYİ Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e yapılan silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi A.K'nin eşi Y.K'nin de tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.

12.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:36
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Antalya'da İYİ Partinin eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in yaralandığı silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi A.K'nin eşi Y.K'nin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İYİ Partinin eski ilçe başkanının evinin önündeki silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında eylemde kullanılan aracın tespit edilerek sürücü ve silahı kullanan şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandıkları kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin beyanlarından olayın organizatörlerinin A.Ç, Y.A. ve F.E.D, azmettirenin ise Y.K. olduğu tespit edilmiş olup gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Y.K'nin, İYİ Parti GİK Üyesi A.K'nin eşi olduğu öğrenildi.

Eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmış, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si 10 Şubat'ta tutuklanmıştı.???????

Kaynak: AA

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