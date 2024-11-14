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Antalya'da Kaçak Güzellik İşlemleri

Antalya\'da Kaçak Güzellik İşlemleri

VIP minibüste kaçak tıbbi işlemler yaptığı tespit edilen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.11.2024 19:18
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Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelinin aracında ve evinde yapılan incelemede, zanlının botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaza el konuldu.

Operasyonda şüpheli R.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve birçok suç kaydı olduğu öğrenilen R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Lekelerimin bir kısmı hala duruyor"

Antalya'da 2022 yılında R.G'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur, AA muhabirine, R.G'yi sosyal medyada gördüklerini söyledi.

R.G'nin kendisini "Dermatolog" olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu. Aynanın karşısına uzun süre çıkamadım." dedi.

R.G'nin kendisi gibi bir çok kişiyi mağdur ettiğini ileri süren Çukur, "Bu kişi otellerdeki turistlere işlem yapıyor. Haberimiz yapıldıktan sonra bazı Alman turistler bize sosyal medyadan yazdılar. 'Bize de yardımcı olun' dediler. Onların da cildinde kalıcı hasarlar kalmış. 2 yıl sonra hala VIP minibüste işlem yapıyor olmasına çok şaşırdım. R.G. hakkında adli süreç başlattım. Adalete sonsuz güveniyorum. Gerekli cezayı alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Serkan Çukur da kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini dile getirdi.

Çukur, sosyal medyadan bazı Alman turistlerin kendisine mesaj attığını, yüzlerinin fotoğrafını attığını belirterek, "Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve turistler dahil kimseyi mağdur etmemesini, başkalarının canını yakmamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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