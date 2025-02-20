Antalya\'da Kaçak İçki Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin sahte içki imal ettiği ve piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce şüpheliye ait adreste yapılan aramada, 5 bin litre kaçak ve sahte etil alkol, 35 alkol kiti, 3 bin 76 şişe kapağı ve kapüşon, 6 bin 457 bandrol ve 3 bin 864 marka etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.